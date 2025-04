Saae-BM faz manutenção emergencial no Ano Bom

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) está realizando, nesta quarta-feira (2), uma manutenção emergencial na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom. O serviço ocorre devido ao rompimento de uma tubulação de água potável próximo ao Areal.

De acordo com o Saae, a equipe técnica foi direcionada ao local e iniciou o reparo por volta das 13h30. “Nossas equipes estão mobilizadas para restabelecer o serviço. Tivemos um rompimento em uma das principais avenidas do bairro Ano Bom, o que poderá impactar o trânsito. Por isso, pedimos atenção de motoristas e moradores”, explicou o diretor do Saae, José Geraldo Santos, o Zeca.

Ainda segundo a autarquia, os moradores devem economizar água devido aos transtornos causados. “O abastecimento nos bairros Getúlio Vargas e Vale do Paraíba foi afetado. Por isso, reforçamos a importância do uso consciente da água e a necessidade de evitar desperdícios. Os serviços têm previsão de conclusão por volta das 18h, e a distribuição será restabelecida gradualmente”, afirmou Zeca.