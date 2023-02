Saae-BM informa sobre a necessidade de economizar água nas próximas horas - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2023, 17:27 horas

Por conta das chuvas e pelo alto nível do Rio Bananal, a captação de água para os moradores foi afetada

Barra Mansa – Devido à elevação do Rio Bananal por conta das fortes chuvas no município, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-Bm) informou na tarde desta sexta-feira (23), que a captação de água tem sofrido várias interrupções, resultando na diminuição da água distribuída para os moradores de alguns bairros. Com isso, a autarquia reforça a importância do uso consciente da água e que os munícipes evitem o desperdício, garantindo o abastecimento para todos os moradores.