Saae-BM intensifica melhorias em redes de drenagem da cidade

Matéria publicada em 21 de maio de 2022, 11:15 horas

Chegada do período de estiagem facilita os trabalhos da autarquia. Vila Nova recebeu troca de manilhas e o bairro Piteiras, serviços de manutenção

Barra Mansa- O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) intensifica os trabalhos de drenagem em diversos bairros do município. A chegada do período de estiagem contribui com as ações da autarquia, que aconteceram esta semana nos bairros Vila Nova e Piteiras. Recentemente, o Saae-BM concluiu um grande reparo na Rua Amélia Furtado do Vale, no bairro Vale do Paraíba, onde foram reconstruídos 60 metros da rede pluvial, além da melhoria em seis bueiros da via.

O coordenador Administrativo e Financeiro do Saae, José Geraldo Santos, o Zeca, detalhou as melhorias concluídas pela autarquia nesta sexta-feira, 20. “Nossas equipes de drenagem instalaram cerca de 40 metros de manilhas novas na Rua Soldado Charles Fabiano, no bairro Vila Nova. A rede de água pluvial do trecho que recebeu os reparos estava muito danificada pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no início do ano”, explicou Zeca, falando também sobre as ações no bairro Piteiras:

“Também concluímos a manutenção feita na Rua João Barizon, no bairro Piteiras. Os serviços de drenagem na rede mista (água pluvial e esgoto) aconteceram em, aproximadamente, sete metros da via”.

Um trabalho de drenagem eficiente é capaz de evitar diversos agravamentos de transtornos causados pelas chuvas. “Em caso de excesso de chuvas se mostra essencial as estratégias de escoamento de água. Por isso intensificamos as ações no período de estiagem, pois nos dá condições favoráveis de trabalhar e nos preparamos para o retorno das chuvas”, concluiu Zeca.