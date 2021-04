Saae-BM mantém serviços de limpeza nos bairros

Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 15:28 horas

Barra Mansa – A manutenção sanitária em diversos bairros continua sendo efetuada por equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM). Nesta terça-feira (27), elas seguiram realizando limpeza de córregos, recolhimento de resíduos, capina, varrição, roçada, coleta de volumosos e de resíduos, entre outros. O objetivo da ação é manter a higienização da cidade, impedir a proliferação de vetores de doenças, prevenir entupimentos de redes de água pluvial e conter o avanço da transmissão da Covid-19.

Serviços nos bairros

A capina e a raspagem de calçadas foram feitas nas localidades: Apóstolo Paulo (Rua Pedro Flores), Barbará (Via Sergio Braga), Cotiara (Rua Augusto A. da Silva e do Cruzeiro), Vila Nova (Rua Francisco de Melo, Santa Luzia, São Onofre, Mario Novaes, Zico Horta e Santa Tereza), Belo Horizonte (Rua Primavera, Travessia Jesus Landim, Amandio da Silva, Joaquim Nicolau, Nossa Senhora Aparecida, Vila Ursulino (Rua Sebastião Rua Procópio, Athaide Correa), São Luiz (Rua Sebastião Leite Serrão e transversais), Região Leste (Subprefeitura) – Assunção e Jardim Ponte Alta), Santa Lúcia (Rua Joaquim de Queiroz), Estamparia (Rua Albo Chiesse e Jorn. Paulo Miranda), Bocaininha (Av. Min. Amaral Peixoto) e Cotiara (Rua José Hipólito).

A coleta de volumosos foi realizada no bairro Nova Esperança (Rua Antônio da Silva Reis, Mercedes, Gama, Rui Barbosa e Niterói), Vila Nova (Rua Sebastião Colimério, Francisco de Melo, Santa Luzia, São Onofre, Mario Novaes, Zico Horta e Santa Tereza) e Roberto Silveira. O serviço de coleta visa recolher materiais como televisão, cadeiras, madeiras, ferros e outros utensílios que foram descartados indevidamente e estão depositados em áreas verdes ou em espaços públicos.

O córrego Pinheirinhos do bairro Loteamento Belo Horizonte continua com a ação de sanitização nesta semana. A ação visa manter a salubridade do local de curso de água e evitar a propagação de diversas doenças. Já nas ruas do bairro Nova Esperança, a equipe de limpeza deu continuidade na recolha dos resíduos de lama, terra e entulho, que podem obstruir e congestionar as margens dos caminhos. Já a varrição e a coleta manual de resíduos foram realizadas no Parque da Cidade.

De acordo com o coordenador de Resíduos Sólidos do Saae-BM, Jackson Rabelo, os serviços são essenciais para a manutenção dos diversos bairros do município.

– A rua limpa traz tranquilidade para população, evita proliferação de vetores como animais peçonhentos, e a retirada dos entulhos evita que as canalizações sejam danificadas e causem alagamentos, o conjunto desses fatores traz bons resultados – concluiu.