Saae-BM mantém serviços essenciais para atender a população

Matéria publicada em 25 de março de 2020, 08:14 horas

Barra Mansa – O Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa) segue funcionando 24 horas para atender a população em caso de urgência. Serviços como abastecimento de água, coleta de lixo, manutenção de rede de esgoto, recolhimento de animais mortos, varrição e limpeza de ruas serão mantidos neste período de isolamento social das pessoas, devido ao novo coronavírus.

Os funcionários e colaboradores da autarquia estão mantendo os atendimentos externos somente mediante solicitação pelo telefone 3512-4333 ou 115, que funciona de segunda-feira à sexta-feira , das 7h às 22h. Já nos fins de semana e feriados, será de 6h às 18h.

Coleta seletiva

O Saae-BM destacou que os serviços da coleta seletiva porta a porta ,realizada pelos colaboradores da Coopcat (Cooperativa Mista de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra Mansa), estão suspensos.

– Neste momento, a orientação é para o descarte do reciclável juntamente com o lixo orgânico, que não foi afetado em função da pandemia do coronavírus – concluiu a autarquia em nota.