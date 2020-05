Saae-BM oferece novas opções de atendimento ao público durante a pandemia

Matéria publicada em 15 de maio de 2020, 15:30 horas

Totens, que oferecem retirada de segunda via de contas e da certidão de débito, foram instalados no município

Barra Mansa – O Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa) instalou um totem no centro comercial do bairro Ano Bom para oferecer novas opções de atendimento ao público. O totem possui serviços de retirada da segunda via de contas e também da certidão de débito. Segundo a autarquia, mais um sistema de autoatendimento será implantado no bairro Vila Nova, nos próximos dias.

A iniciativa do programa “Saae Porta a Porta” retorna entre os dias 15 e 20 deste mês para atender os usuários a domicílio. O Saae também instalará 15 totens contendo álcool em gel em pontos estratégicos de Barra Mansa.

Fanuel Farnando, diretor executivo do Saae-BM, disse que o objetivo é garantir o atendimento da população da melhor forma possível.

– A prefeitura está constantemente buscando soluções e adotando medidas que visam garantir aos munícipes um atendimento seguro e satisfatório. Ainda há muitas ações que precisamos colocar em prática, mas vamos continuar estudando as estratégias para que possamos cada vez mais avançar nas iniciativas – destacou o diretor executivo.

Fanuel também explicou sobre o funcionamento do programa “Saae Porta a Porta”.

– Todos os serviços que realizamos no Saae são oferecidos através desse programa. Manteremos esse atendimento na antiga sede da autarquia, na Rua Barão de Guapi, ao lado do Correio, até a próxima quarta-feira (20). Após esse período pretendemos voltar com essa ação nos demais bairros de Barra Mansa – concluiu.