Saae-BM promove capacitação para motoristas e operadores

Matéria publicada em 5 de julho de 2022, 16:29 horas

Profissionais que atuam em caminhão basculante e tanque hidrovácuo recebem orientações sobre segurança na condução e operação dos equipamentos e acessórios

Barra Mansa- Com o objetivo de orientar os profissionais sobre o funcionamento e a segurança na condução e operação dos equipamentos e acessórios, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) iniciou na segunda-feira, 04, uma capacitação para motoristas e operadores de caminhão basculante e tanque hidrovácuo.

As atividades acontecem na sala de reuniões da sede da autarquia, no bairro Saudade, e seguem pelas próximas semanas.

Quem conduz a capacitação é o técnico de Segurança do Trabalho e funcionário do Saae-BM, Elias Valentim de Souza. “A carga horária total é de 20 horas, sendo que cada aula diária tem duração de 2h. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, das 15h às 17h. Os 22 participantes são divididos em três turmas. Entre as orientações transmitidas estão direção defensiva, detecção de anomalias, noções de manutenção, sinalização urbana, aula prática, acionamento e funcionamento dos veículos. A capacitação será concluída em duas semanas”, explicou Elias.

De acordo com o coordenador Administrativo e Financeiro do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca, os treinamentos contribuem para o aperfeiçoamento pessoal e fortalecimento institucional da autarquia.

“O programa de capacitação de motoristas e operadores complementa o aperfeiçoamento dos servidores que compõem a linha de frente na condução, operação e intervenções de máquinas e equipamentos, como também nas manutenções e pequenos reparos”, explicou Zeca, acrescentando:

“Precisamos entender que o ser humano é o principal responsável pela competência e sucesso das empresas. Por isso, é necessário extrair seus mais altos níveis de inovação, participação e resultados. Isso reflete na qualidade de nossos serviços”, concluiu Zeca.