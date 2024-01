Saae-BM realiza manutenção de tubulação em área central da cidade

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) realiza nesta quarta-feira, dia 24, uma intervenção no trevo do bairro Jardim Boa Vista, próximo ao antigo Rango. O trabalho tem como objetivo substituir a rede de abastecimento do local, modernizando e renovando seu material.

Devido à obra na localidade, foi necessário o desligamento temporário da Estação de Tratamento de Água (ETA) São Sebastião, o que influencia no abastecimento de vários bairros da cidade. O Saae ressalta a importância de economizar água, sendo que o retorno do abastecimento acontecerá de forma gradual.

A equipe também recebe o suporte da Guarda Municipal para orientação do trânsito, que não chegou a ser interrompido, mas precisa de um acompanhamento.

O diretor do Saae, José Geraldo dos Santos, o Zeca, destacou a importância do serviço realizado.

“O trabalho no local é de extrema importância, pois tínhamos ali uma rede de 200 milímetros de ferro fundido, que foi trocada por uma nova, beneficiando muitas pessoas, já que a região possui diversos estabelecimentos comerciais e residências”, comunicou.

O morador que tiver alguma solicitação ou dúvida pode entrar em contato com a autarquia pelo telefone: (24) 3512-4333.