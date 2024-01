Saae-BM realiza manutenção emergencial após rompimento de tubulação na Bocaininha

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), realizou, entre o início da noite de quinta-feira (18) e a madrugada desta sexta-feira (19), uma manutenção emergencial na Avenida Ministro Amaral Peixoto, na esquina com a Rua Prefeito João Luís, no bairro Bocaininha. O serviço foi executado após o rompimento de duas tubulações de água potável.

De acordo com a Saae, assim que o problema foi reportado, os técnicos foram deslocados para o local para iniciar o reparo.

“Recebemos um chamado para o ocorrido e de imediato iniciamos os serviços. Nós tivemos o rompimento de duas tubulações, sendo uma de 100 milímetros e outra de 250 milímetros, que são responsáveis pela distribuição de água nos bairros Colônia, Siderlândia, Morada Verde, Santa Maria I e II, São Domingos e parte de Saudade”, explicou o diretor do Saae, José Geraldo Santos, o Zeca.

Ainda segundo a autarquia, apesar dos transtornos causados, não houve danos aos moradores. “Trabalhamos com rapidez para ter o mínimo de impacto no abastecimento de água, que segue normalizado. Nós tivemos o apoio da Guarda Municipal, que orientou o trânsito no local até por volta de 01h30, horário em que concluímos o serviço”, informou Zeca.