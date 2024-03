Saae-BM realiza manutenção emergencial na rede de captação da ETA São Sebastião

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), realizou uma manutenção emergencial na rede de captação de água da ETA São Sebastião, o que afetou o abastecimento dos bairros Centro, Santa Rosa, Monte Cristo, Apóstolo Paulo, Jardim América e parte do Ano Bom. De acordo com o diretor da autarquia, José Geraldo Santos, o Zeca, o serviço precisou ser executado devido a um incidente com uma empresa particular.

“Na noite de terça-feira, a manutenção realizada pela Lactaliis, em sua rede, danificou a tubulação do Saae. Logo que o incidente foi reportado, a autarquia iniciou imediatamente o trabalho de reparo, contando com o apoio da equipe da empresa. Por conta disso, o abastecimento realizado pela ETA São Sebastião precisou ser interrompido das 23h da noite de terça-feira até às 5h45 desta quarta-feira .”, explicou Zeca.

A autarquia reforça a importância de a população adotar medidas preventivas, pois a retomada do serviço está ocorrendo de forma gradual. Em caso de dúvidas, o telefone para contato é (24) 3512-4333.