Saae-BM realiza manutenções nas redes de abastecimento

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) está trabalhando para melhorar o abastecimento em diversas regiões da cidade, sobretudo por conta da atual onda de calor e o consequente aumento do consumo. Nesta terça-feira (19), equipes estiveram nos bairros Santa Maria 2, Morada do Vale e toda a região do Santa Lúcia para manutenção na rede de distribuição de água potável.

“Concluímos os serviços destas localidades nesta tarde e o abastecimento está sendo normalizado gradualmente. Agora, no período da noite, a equipe de geofone fará uma pesquisa na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, e na parte baixa do Getúlio Vargas para identificar possíveis vazamentos que possam estar comprometendo o abastecimento da região”, explicou o diretor da autarquia, José Geraldo Santos, o Zeca.

O Saae-BM solicita a compreensão de todos e o uso de água de forma racional a fim de evitar desperdício, por meio de atitudes como fechar as torneiras ao escovar os dentes e lavar as louças, além de diminuir o tempo de banho. Em caso de dúvidas, o telefone para contato é (24) 3512-4333.