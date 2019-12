Saae-BM reúne quase 200 crianças para ‘Natal Solidário’

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2019, 08:50 horas

Evento aconteceu na sede da autarquia, no bairro Saudade

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) realizou o evento “Natal Solidário” para quase 200 crianças. A festa foi na sede da autarquia, no bairro Saudade.

Os presentes foram entregues pelos funcionários do Saae para as quase 200 crianças, que receberam a visita do Papai Noel.

O evento contou com apoio dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) da Vila Natal, Penaforte, São Pedro, Ano Bom, Morada Verde e Paraíso de Cima, além de parceria com filhos de catadores da Cooperativas de Catadores (COOPCAT)

O diretor executivo do Saae-BM, Fanuel Fernando, destacou como positiva a ação social.

– Cada funcionário comprou do seu bolso um presente para cada criança, um gesto muito grande. Eu vejo essa situação com o coração cada vez mais pulsando mais forte, com a esperança de um mundo melhor – ressaltou o diretor.

A coordenadora do CRAS Ano Bom, Naiara Candioto, disse que a ação proporciona uma mudança de rotina para as crianças.

– Essa iniciativa é significativa para as crianças, proporciona conhecimento de novos ares. É gratificante vê-los se divertindo, além de engrandecer a educação deles, com o conhecimento de novas áreas, para melhorar a noção de respeito e sociabilidade – concluiu.