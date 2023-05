Saae de Barra Mansa expande serviço de coleta seletiva para mais bairros

Matéria publicada em 14 de maio de 2023, 12:23 horas

Ação colabora com a preservação do meio ambiente e vai atingir 84% do município

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) está ampliando a coleta seletiva para diferentes áreas do município. Na próxima segunda-feira (15), mais quatro bairros receberão o trabalho que é desenvolvido pela autarquia, através das equipes de Destinação Final de Resíduos. Os locais contemplados com a coleta serão: Cajueiro, Recanto do Sol, Mangueira e o Núcleo Residencial Ponte Alta.

Ainda na próxima semana, os bairros Jardim Central, Vila Coringa e Santa Izabel também terão novos serviços da coleta seletiva. Com esta adição, o trabalho chegará a 84% do município contemplado. Os materiais recolhidos na coleta são destinados à Cooperativa de Catadores (Coopcat), que fica na Avenida Presidente Kennedy, no Ano Bom.

O gerente de Destinação Final de Resíduos, Rafael Cyrne, explicou a relevância do serviço. “À medida que reciclamos mais, reduzimos os gastos com limpeza urbana. É crucial que façamos nossa parte em casa e nas ruas, ajudando a separar o lixo. A coleta seletiva é uma alternativa valiosa para diminuir o volume de resíduos que vão para o aterro sanitário, pois contribui para o processo de reciclagem e preservação do meio ambiente”, destacou.

O coordenador de Resíduos Sólidos, Vinícius Paiva, enalteceu as atividades realizadas nos bairros. “Barra Mansa é referência no cuidado com o meio ambiente. Nossa equipe está empenhada em ampliar e melhorar o nível de atendimento. Temos como meta alcançar 100% de bairros contemplados. Gostaria de agradecer aos moradores por entenderem a importância da reciclagem e nos ajudar nessa missão, que é fazer uma cidade mais limpa para esta geração e as próximas”, ressaltou.

Confira o cronograma da Coleta Seletiva:

– Diariamente, a partir das 13h15: Centro e Estamparia;

– Segunda-feira: Entanha, Goiabal, Jardim Marilú, São Genaro, São Pedro, Cajueiro, Recanto do Sol, Mangueira, Núcleo Residencial Ponte Alta, Jardim Marajoara, Santa Clara e Santa Lúcia;

– Terça-feira: Ano Bom (parte alta), Santa Rosa, Parque Independência, Saudade e Ponto Final de Saudade, Vila Maria, Vila Orlandélia, Vila Coringa, Jardim Central, Santa Izabel, Ary Parreiras, Lot. Cristo Redentor e Santa Rosa;

– Quarta-feira: Albo Chiesse, Boa Sorte, Piteiras, Roberto Silveira, São Luiz, Bom Pastor, Apóstolo Paulo, Nova Esperança, Jardim Primavera, Roselândia I e II;

– Quinta-feira: Colônia, Condomínios São João Sachet e Ouro Verde, Loteamentos Aymoré, São Lucas e Harmonia, Monte Cristo I, Moradas da Colônia e do Vale, Moraes Dantas, Nova Colônia, Novo Horizonte, Santa Maria I, II e III, Vilas Brígida, Real e Ursulino, Villages Primavera e do Sol, Bocaininha, Res. Canaã, Major José Bento, Vila Nova, Água Comprida e Vista Alegre;

– Sexta-feira: Abelhas II, Bairro de Fátima, Bom Pastor, Cotiara, Jardim Boa Vista, Monte Cristo II, Rua da Figueira, São Silvestre, Vila Independência, Vista Bela, Morro do Cruzeiro, Verbo Divino e Vila Delgado.

– Terça, quinta e sexta, a partir das 17h30: Av. Pres. Kennedy (parte comercial), Rua da Imprensa, Major José Bento, Arthur Oscar, José Melchíades, Antônio Graciano da Rocha, Avenida 3 de Outubro e Centro (parte comercial).