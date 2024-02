Saae de Barra Mansa realiza obras de drenagem no Morada Verde

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), está realizando um trabalho de drenagem na Rua B, no bairro Morada Verde. Os serviços da autarquia foram iniciados nesta sexta-feira, dia 23, com previsão de conclusão neste sábado (24).

De acordo com o diretor executivo do Saae-BM, José Geraldo dos Santos, o Zeca, a obra foi necessária devido a danos na tubulação causados pelas fortes chuvas. “Nossa equipe está realizando a troca da rede pluvial. Estamos instalando 15 metros de novas manilhas para melhorar o escoamento da água das chuvas”, explicou.

