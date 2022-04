Saae de Volta Redonda amplia fornecimento de água na região do Roma

Matéria publicada em 19 de abril de 2022, 09:39 horas

Cerca de 60 famílias do Núcleo Santa Bárbara serão beneficiadas com a construção de quase cinco quilômetros de rede de distribuição

Volta Redonda – A Prefeitura, por meio do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), retomou a construção de 4.686 metros de rede de água potável na região do bairro Roma. A obra vai beneficiar cerca de 60 famílias que vivem no Núcleo Santa Bárbara, na divisa do município com Getulândia, distrito de Rio Claro. A previsão para conclusão do serviço, que inclui instalação dos hidrômetros, é de quatro meses. O investimento, em torno de R$ 580 mil, melhora a qualidade de vida da comunidade e elimina riscos de doenças causadas pela falta de água potável.

Segundo o diretor executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, o serviço foi iniciado em março de 2020, na gestão municipal anterior, mas paralisado um mês depois.

“Pelo tempo de interrupção da obra, o município corria o risco de perder a verba vinda do Governo Federal, por meio da Funasa (Fundação Nacional de Saúde), do Ministério da Saúde, para investimentos em saneamento básico. Com empenho da equipe, recuperamos o investimento, pagamos a dívida com a empresa responsável pelo serviço e conseguimos que retomassem o trabalho”, disse PC.

“No início da tarde de segunda-feira, 18, funcionários da LDN Empreendimentos e Construções Eirele recomeçaram a implantação da rede de água potável às margens da Rodovia Francisco Vilela Arantes, que liga os bairros da região do Roma ao distrito de Getulândia”, contou PC, lembrando que a água vem do reservatório do bairro Roma, então foi construída uma casa de bomba, na altura do número 4.460, necessária por conta do relevo do terreno.

No mesmo dia, o diretor do Saae-VR e o representante da empresa responsável pela obra, Diego Erasmo da Silva, conversaram com moradores do Santa Bárbara e pediram um novo cadastramento.

“O objetivo é atender a todas as famílias da comunidade. Como o trabalho foi interrompido por dois anos, o lugar cresceu e ganhou mais casas. Com isso será necessário um estudo para levar água a todos os imóveis”, explicou PC.

Marina Ramos, que nasceu e foi criada no Núcleo Santa Bárbara, contou que sua família foi uma das primeiras a se estabelecer na região. “Tenho 61 anos e sempre vivi aqui. Aqui a água é de poço, e a gente tem que carregar água quase todo dia para o nosso consumo. É bom saber que as coisas vão melhorar”, disse.

Luiz Vervloet Gaiba, que mora e é comerciante no local, ficou de reunir os vizinhos para fazer o novo cadastramento. “Vou fazer uma reunião para verificar o número exato de domicílios”, se comprometeu o morador.