Saae de Volta Redonda realiza obras de melhorias em redes de água e esgoto

Matéria publicada em 14 de outubro de 2022, 17:24 horas

Intervenções em andamento nos bairros Retiro, Santa Cruz e Padre Josimo vão beneficiar mais de 900 moradores

Volta Redonda – O acesso à água potável e o atendimento com coleta de esgoto nas residências colaboram para mais qualidade de vida. E o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) segue trabalhando para levar esses serviços à população. A autarquia está realizando obras de reparo e construção de redes de água e de esgoto, com aproximadamente R$ 230 mil em investimentos.

“Em muitos casos são redes antigas que estamos substituindo por materiais de melhor qualidade e com mais eficiência. São obras que vão beneficiar mais de 900 moradores em três bairros neste momento. Já entregamos diversas outras melhorias e vamos continuar trabalhando, com planejamento, para melhorar o dia a dia da população”, afirmou o gerente de controle de água e esgoto do Saae-VR, Silvino Gandos.

Das intervenções em andamento, duas acontecem no bairro Retiro. As equipes trabalham na substituição de 300 metros de rede de esgoto sanitário na Servidão Rita da Conceição, que estava toda danificada; e na construção de 324 metros de rede de esgoto em um trecho da Rua Principal, onde não havia rede de esgoto.

No bairro Santa Cruz, estão sendo construídos 162 metros de rede de água potável e 174 metros de rede coletora de esgoto na Avenida Ex-Combatentes, próximo à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do bairro, beneficiando cerca de 320 moradores.

E na Rua 1, no bairro Padre Josimo, a rede de esgoto apresentava problemas, por conta do declive, que gerava muitas solicitações de reparo. As equipes estão substituindo 174 metros de tubulação que vão beneficiar aproximadamente 280 moradores próximos.

De acordo com o Saae-VR, as obras têm previsão de serem concluídas em aproximadamente dois meses.