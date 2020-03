Saae de Volta Redonda suspenderá corte de água por não pagamento por 30 dias

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 11:08 horas

Volta Redonda – O Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) confirmou para o DIÁRIO DO VALE, na manhã desta sexta-feira (20), que serão suspensos os cortes de água a consumidores que estiverem com pagamento de contas atrasadas com a autarquia, pelo período de 30 dias.

O prefeito Samuca Silva deve divulgar um novo decreto estabelecendo novas medidas de prevenção devido a pandemia do novo coronavírus. Também será prorrogado o prazo de pagamento das contas de água, que pode ser explicado no decreto.

Angra dos Reis

O Saae de Angra dos Reis também suspendeu os cortes de água por não pagamento. A autarquia suspendeu algumas atividades visando o controle da pandemia do novo coronavírus.

As ligações de água e esgoto e vistorias estão canceladas. As novas obras, que começariam neste mês, serão adiadas. Com isso, todo o recurso será canalizado para atendimentos nas ações sobre abastecimento de água. Equipes serão utilizadas para agilizar o reparo de danos e entupimento das redes.

Os atendimentos administrativos na sede do Saae também estarão restritos a reclamação sobre água e esgoto. Para outros serviços, os moradores devem acessar o link.