Saae executa serviço na Rua São Vicente de Paula, no bairro Siderlândia

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) iniciou nesta terça-feira (19), um trabalho na Rua São Vicente de Paula, no bairro Siderlândia – via de acesso ao bairro São Domingos. O serviço consiste na construção de rede de águas pluviais, com extensão de 20 metros. O prazo para conclusão da obra é de cerca de 10 dias.

O coordenador administrativo e financeiro do Saae, José Geraldo Santos, o Zeca, detalhou como será o serviço. “O trabalho trará melhoria para a região do Siderlândia e localidades próximas. A obra é feita com a colocação de rede de águas pluviais no diâmetro de um metro e meio”, frisou.

A mudança do trânsito vai acontecer de forma a interferir o mínimo possível no ir e vir dos moradores do bairro.

Para fazer alguma solicitação ou tirar dúvidas com a autarquia, a pessoa pode entrar em contato pelo telefone (24) 3512-4333.