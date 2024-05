Saae inicia obras de infraestrutura no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), iniciou nesta segunda-feira ( 13), as obras de infraestrutura no bairro Bom Pastor. O trabalho consiste na implantação de aproximadamente 160 metros de rede de esgoto e 50 metros de rede de águas pluviais (para drenagem de água da chuva), totalizando 210 metros.

De acordo com o diretor da autarquia, José Geraldo Santos, o Zeca, o trabalho deve ser concluído em 30 dias, proporcionando benefícios a toda a comunidade. “Nossa missão no Saae visa à melhoria contínua na qualidade de vida dos moradores. Esse trabalho no Bom Pastor é mais um exemplo de intervenção que causará um grande impacto positivo, transformando a realidade local”, destacou Zeca.

O Saae-BM está localizado na Avenida Homero Leite, 572, no bairro Saudade. Os telefones para mais informações são: (24) 3322-6195 e (24) 3512-4333.