Saae instala higienizadores de mão em Barra Mansa

Matéria publicada em 12 de Maio de 2020, 17:20 horas

Barra Mansa – O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Barra Mansa anunciou nesta terça-feira, 12, a instalação de higienizadores de mão no município. Esses higienizadores serão implantados e irão substituir as pias que já foram instaladas de forma provisória para auxiliar ao combate na pandemia do novo coronavírus. O diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando, pediu o uso consciente do material, que será instalado nos próximos dias.