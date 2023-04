Saae intensifica limpeza em bairros de Barra Mansa

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 15:56 horas

Serviços incluem capina, roçada, raspagem de sarjetas, limpeza de bueiros e pintura de meios-fios

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) está intensificando a limpeza das ruas e áreas públicas da cidade. O objetivo é proporcionar qualidade de vida aos moradores, evitar a proliferação de doenças, preservar o meio ambiente e evitar transtornos causados pelas chuvas. A programação da autarquia para quarta-feira (12), inclui serviços de capina, raspagem de sarjetas, roçagem, limpeza de bueiros e pintura de meios-fios.

Nesta terça-feira (11), as limpezas acontecem nos seguintes locais: Região Leste (Nove de Abril, Moinho de Vento, Santa Rita da Dutra, Vila Principal); Centro e Ano Bom.

Os serviços de terça também contam com a coleta de volumosos, nos bairros São Domingos, Barbará e Santa Rosa. Equipes da autarquia também realizam serviços de coleta de terra, entulho e lama no Saudade, Barbará e Getúlio Vargas. A capina elétrica acontece no bairro São Silvestre e a limpeza de córregos e rios, na Nove de Abril.

O Saae-BM está localizado na Avenida Homero Leite, 572, no bairro Saudade. O telefone para mais informações é: (24) 3512-4333.

Confira abaixo a lista das localidades que recebem os serviços para a quarta-feira (12):

Capina, raspagem de sarjetas, roçagem, limpeza de bueiros e pintura de meio fios

1- Região Leste (Moinho de Vento);

2- Região Leste (Santa Rita da Dutra);

3- Região Leste (Vila Principal);

4- Região Leste (Nove de Abril);

5- Centro (Rua Argemiro de Paula Coutinho, Rua Dario Aragão, Rua José Marcelino de Camargo, Av. Joaquim Leite, Rua Ary Fontenelle e outras);

6- Ano Bom (Rua Major José Bento, Rua João Valiante, Rua Abdo Felipe e outras).

Coleta de volumosos

1- Centro (Rua Argemiro de Paula Coutinho, Rua Dario Aragão, Rua José Marcelino de Camargo, Av. Joaquim Leite, Rua Ary Fontenelle e outras);

2- Ano Bom (Rua Major José Bento, Rua João Valiante, Rua Abdo Felipe e outras);

3- Paraíso de Cima (Rua Isalino Gomes da Silva e outras).

Coleta de terra, entulho e/ou lama

1- Nova Esperança (Rua Florianópolis);

2- São Luís (Rua Evaristo Neri Pereira e outras);

3- Cotiara (Rua Padre Ernesto Zaramella e outras).

Capina mecânica/elétrica

1- São Silvestre (Rua Dr. Alberto Marcelo Leal).

Limpeza de córregos e rios

1- Nova de Abril (Córrego Secades).