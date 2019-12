Saae-VR busca retomar o abastecimento de água após rompimento de rede

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2019, 08:27 horas

Orientação é que moradores da Vila Brasília e Santa Cruz economizem água

Volta Redonda – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) segue com os trabalhos para retomar o abastecimento de água em sua totalidade, após o rompimento de uma rede adutora, na segunda-feira (30). Um vazamento em grande quantidade na Avenida Beira-Rio, na altura da Rua Madame Curie, fez com que cedesse aproximadamente 50 metros de extensão da encosta da avenida com o Rio Paraíba.

Com isso, o sistema de abastecimento de água está operando em 75% da sua capacidade, afetando os bairros Vila Brasília e Santa Cruz. O Saae-VR segue orientando que todos os moradores façam o uso racional da água.

A autarquia declarou que está trabalhando para solucionar o problema o mais rápido possível para que o abastecimento retorne em sua totalidade.