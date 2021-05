Matéria publicada em 3 de maio de 2021, 13:21 horas

Volta Redonda- Após conclusão no domingo, dia 2, do serviço de manutenção Preventiva Anual da ETA (Estação de Tratamento de Água) Belmonte, o Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) informou que o abastecimento de água será totalmente reestabelecido nesta segunda-feira.

Segundo a autarquia, foram removidas aproximadamente três caçambas de areia do filtro do reservatório durante o serviço.

“Tudo aconteceu dentro do planejado conforme a programação. Normalmente esse tipo de manutenção ocorre anualmente, ou quando necessária. Foi muito importante o envolvimento e comprometimento de todos para o sucesso da manutenção”, afirmou a gerente de Tratamento de Água do Saae-VR, Jacira Bandeira.

As equipes realizaram limpeza dos tanques, das calhas central e clarificada, substituição da rede dos cloradores (equipamento para clorificar a água) e algumas manutenções extras.

Para a realização do trabalho, foram necessários alguns procedimentos além da parada da ETA, como desligamento de energia. O atendimento por carro-pipa foi feito exclusivamente para hospitais e clínicas durante o serviço.

“A areia retirada é especial e faz parte do processo no sistema de filtração. Quando ocorre rompimento de fundo de filtros, ela vai parar no reservatório e existe a necessidade da retirada, e o reuso promove economia”, explicou Jacira.

Após a manutenção preventiva, a captação de água foi iniciada por volta das 17h. A primeira distribuição de água começou por volta das 18h, e a quarta, em torno das 20h.

Interligação na Beira-Rio

Aproveitando a Manutenção Preventiva Anual, as equipes do Saae-VR concluíram a interligação de rede de água potável construída na Avenida Pernambuco com a linha adutora localizada na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Belmonte. O objetivo é buscar alternativa para o abastecimento do Núcleo Grande Oriente, localizado na Rua Grande Oriente, beneficiando cerca de 120 famílias.

“É muito importante esse planejamento de ações de manutenção programadas que vem sendo realizado pelo Saae, o que gera otimização do trabalho, economia e o mínimo de interrupções no abastecimento. Agradeço ao profissionalismo de todas as equipes”, disse o diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC.