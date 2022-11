Saae-VR inicia obra de novo sistema de bombeamento - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de novembro de 2022, 12:38 horas

Novo sistema de bombeamento de água vai atender o bairro Nova Primavera e o Parque do Contorno

Volta Redonda – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) iniciou uma obra para implantação de um sistema de bombeamento de água para atender o bairro Nova Primavera e o loteamento Parque do Contorno. Os trabalhos iniciais acontecem no pátio da Escola Municipal Prefeito José Juarez Antunes, no bairro São Luiz.

De acordo com o engenheiro do Saae, Sérgio Meira, o novo sistema vai funcionar como alternativa ao abastecimento de água potável que já atende cerca de 9 mil moradores do Nova Primavera e Parque do Contorno.

“A rede adutora que abastece essas duas localidades está localizada dentro da faixa de domínio da linha férrea da MRS Logística. E quando a mesma rompe, devido à complexidade no seu reparo, ocasiona falta d’água nesses locais, daí a importância dessa obra como forma de eliminar o risco de desabastecimento no período de manutenção”, explicou Sérgio.

A obra está orçada em R$ 92.624,12 e com prazo de três meses para a sua conclusão. O diretor-presidente do Saae, Paulo Cesar de Souza, o PC, afirmou que vários projetos de reparo, construção e ampliação de redes de abastecimento de água são desenvolvidos em vários bairros.

“Muitas redes são antigas e estão sendo substituídas, como a da Beira-Rio, por exemplo, que está recebendo mais de cinco quilômetros de nova tubulação. Em outros locais, fazemos os reparos emergenciais e planejamos melhorias a médio e a longo prazo, para que o abastecimento à população não seja prejudicado”, ressaltou PC.