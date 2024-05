Saae-VR instala novo reservatório de água potável no Monte Castelo

Volta Redonda – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) instalou nesta semana um novo reservatório de água potável, localizado na Rua Gandhi, nas imediações do Asilo Lar dos Velhinhos no bairro Monte Castelo, que possui capacidade de 50 mil litros d’água.

A nova estrutura é a segunda etapa de um investimento que está sendo feito pelo governo municipal para beneficiar cerca de 70 famílias diretamente que vivem no bairro e garantirá mais qualidade e eficiência no abastecimento.

De acordo com levantamento do Saae-VR, a quantidade de ocorrências de falta d’água relacionadas à Rua Gandhi, no período entre 2017 e 2020 (gestão anterior), foi de 511. O número de solicitações de caminhões-pipa no mesmo período foi de 445. Assim que a atual gestão assumiu, foi feito um planejamento que contempla três etapas de investimentos para a melhoria do abastecimento das famílias na localidade.

A primeira já aconteceu com a instalação de um booster – equipamento utilizado como alternativa compacta para o bombeamento de água – na Rua Maurílio Gomes da Silveira, para atender as demandas do bairro nas partes mais altas, que tinham dificuldade plena do seu abastecimento.

Com esse investimento inicial, o número de ocorrências de falta d’água na Rua Gandhi caiu para 311 no período entre os anos 2021 e 2024 – redução de 39%, se comparado com o período da gestão passada. E a quantidade de pedidos pelo serviço de caminhão-pipa também reduziu, passando de 445 (entre 2017 e 2020) para 105 (de 2021 a 2024) – 76% a menos.

“A instalação do reservatório é a segunda etapa de todo um planejamento, e a última fase é a construção de aproximadamente 400 metros de rede para interligar o reservatório com as residências e melhorar mais o abastecimento do bairro, principalmente para as partes mais altas. Já estamos planejando essa rede para executar o quanto antes. O SAAE está empenhado em resolver as demandas do abastecimento no bairro Monte Castelo”, frisou o diretor-executivo do SAAE-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC.