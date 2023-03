Saae-VR pede que moradores economizem água nesta terça-feira - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 08:27 horas

Volta Redonda – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) pede à população que economize água nesta terça-feira (14), priorizando o consumo humano. As equipes da autarquia estão realizando reparo na rede que abastece o castelo do Morro da Caviana, no Santo Agostinho, por conta de rompimento ocorrido nesta madrugada.

Segundo o Saae-VR, o abastecimento da cidade está com 75% da capacidade, e o rompimento está afetando, principalmente, os bairros Santo Agostinho, Nova Primavera, Parque do Contorno e Dom Bosco. Assim que o reparo for concluído, o abastecimento será retomado gradativamente.