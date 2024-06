Saae-VR promove encontro com moradores do bairro Morada da Colina

Volta Redonda – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) realizou nessa quarta-feira (19), uma reunião com alguns moradores do bairro Morada da Colina e o presidente da associação de moradores do bairro. O objetivo foi a troca de informações sobre os serviços prestados pelo Saae na localidade.

A reunião aconteceu no Centro Integrado de Controle de Água e Esgoto (Cicae) do Saae-VR e foi conduzida pelo diretor-adjunto Silvino Gandos Bouzan, que confirmou o intuito do encontro para tirar dúvidas sobre o abastecimento no bairro.

“É muito importante para nós essa troca de ideias e informações com os moradores, pois ouvindo as queixas, reclamações, sugestões, e eles entendendo e ouvindo o Saae explicando os problemas, podemos ressaltar as melhorias realizadas e as que ainda vamos realizar. Como se diz: com uma troca de informações, ganha todo mundo”, ressaltou Silvino.

Esse encontro com a população é uma iniciativa do Saae-VR que acontece desde o início do ano, por meio do programa “Aproximando Moradores”, que objetiva trazer a população para uma troca de ideias e sanar dúvidas sobre o fornecimento e abastecimento de água potável nas localidades. Já estiveram presentes, em outras reuniões, moradores dos bairros São Cristóvão, Belo Horizonte, Jardim Normândia e Siderópolis, entre outros.