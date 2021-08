Matéria publicada em 9 de agosto de 2021, 09:21 horas

Manutenção de rede de água acontece nesta terça-feira, dia 10

Volta Redonda- Na próxima terça-feira, dia 10, as equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) realizarão um reparo emergencial em tubulação de água, na rede de 400mm que abastece os bairros Água Limpa, Dom Bosco, Nova Primavera, Parque do Contorno, Santo Agostinho e Vila Americana.

Por se tratar de uma das principais adutoras do Sistema de Distribuição de Água Potável, poderá haver falta de abastecimento nos bairros citados.

O serviço será iniciado às 7h e a previsão de término é até as 17h. Após a conclusão do reparo, o abastecimento será retomado, com previsão de normalização em até 24 horas.

O Saae-VR pede à população que faça o consumo racional de água.