Saae-VR troca rede de esgoto em rua do bairro Mariana Torres

Matéria publicada em 2 de maio de 2023, 11:01 horas

Tubulação antiga prejudicava moradores e nova tubulação vai beneficiar cerca de 40 famílias

Atendendo a uma solicitação de moradores da Rua A, no bairro Mariana Torres, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda concluiu a troca da rede coletora de esgoto nas proximidades do imóvel de número 303. O serviço foi realizado para acabar com problemas como infiltrações em algumas residências, principalmente as construídas abaixo do nível da rua, além de algumas casas na Rua Chico Mendes, em região próxima.

O gerente de Manutenção do Saae, José Marques Rigon, explica que foram trocados 55 metros de rede, com a instalação de novas tubulações de 150 mm. O próximo passo será o asfaltamento do trecho, o que está previsto para acontecer até esta quarta-feira (3).

“É um pedido antigo dos moradores. O pessoal reclamava de queda de barranco na rua de baixo, porque a rede de esgoto era de manilha antiga, de barro. Estava cheia de areia, entupia, e descia para a rua de baixo, onde atingia residências. Tinha constante manutenção no local. Agora estamos conseguindo executar essa melhoria com recursos e meios próprios do Saae”, contou Rigon, acrescentando que os trabalhos foram realizados por duas equipes, que contaram com apoio de uma retroescavadeira e um caminhão basculante.

Morador há mais de 20 anos do local, o aposentado William Amorim, de 41 anos, conta que o problema é antigo e a solução definitiva era necessária. “Agradeço ao Saae pela obra que era muito aguardada, que vem fazer a diferença, pois a tubulação tinha a necessidade de ser trocada. E o Saae nos surpreendeu, ampliando a extensão da rede além do que tinha sido programado, como melhoria para os moradores”.

Ana Paula Ferreira, 41 anos, residente há cerca de 15 no bairro, também agradeceu pela obra: “Estava com vazamento por baixo da terra, me prejudicando há anos. Chegou até a cair barranco em minha casa. Eu e os moradores da rua estávamos aguardando há muito tempo, mas graças à Deus agora deu tudo certo”.

O diretor-presidente do Saae, Paulo Cesar de Souza, o PC, explicou que o número de ocorrências mensais eram de aproximadamente 600, e agora a autarquia atende cerca de 40 por mês – uma redução de 93%. Ele ressaltou a importância de obras como essa para evitar transtornos aos moradores e otimizar o trabalho das equipes da autarquia.

“Fizemos um planejamento para trabalhar intensivamente em cima das ocorrências recorrentes, como acontecia nesta rua e ocasionalmente acontece em outros pontos da cidade, e conseguimos reduzir as demandas emergenciais. Esse trabalho é realizado inclusive no verão, quando tem muita água pluvial que chega aos esgotos, e também ocorre durante o ano todo, com manutenções preventivas. O objetivo é sempre trabalhar de forma definitiva, evitando transtornos, como também sempre atuar de maneira a melhorar a coleta de esgoto no município”, destacou PC.