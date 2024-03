Saae-VR troca rede de esgoto em rua do bairro São Cristóvão

Volta Redonda – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) finalizou nesta semana a substituição de uma rede de esgoto no bairro São Cristóvão. Cerca de dez famílias serão beneficiadas diretamente, além de outras indiretamente. O objetivo da obra é melhorar a coleta de esgoto no local, evitando transtornos aos moradores.

Os trabalhos foram realizados na Rua Leopoldina, onde foram trocados 120 metros de tubulação de captação de esgoto com 300mm de diâmetro. De acordo com a equipe técnica da autarquia, a troca acontece porque a rede antiga, de 150 milímetros, estava totalmente sinuosa, com várias curvas, e existiam três caixas de areia que obstruíam a passagem do esgoto.

Segundo moradores, o esgoto entupia devido à topografia do local, dificultando o esgoto correr livremente, e algumas residências ficam localizadas abaixo do nível da rua.

“Quero agradecer ao Saae-VR e toda a sua equipe por darem uma atenção especial ao problema que já persistia há muito tempo. Não era somente um problema de esgoto, mas também de saúde pública”, relatou o morador Adalberto Batista dos Santos.

O diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC, falou que a obra é feita com recursos da própria autarquia e comentou sobre a importância de intervenções como essa para as comunidades.

“Inicialmente, essa obra vai beneficiar dez famílias, mas outras serão beneficiadas também pela ausência do odor no local, além de ter um impacto ambiental profundo, já que o esgoto vai estar melhor coletado. Esse trabalho vem sendo realizado pelo Saae há um bom tempo, com planejamento, visando reduzir a quantidade de ocorrências e, consequentemente, ofertar um melhor saneamento básico para a população”, afirmou PC.

