Saae-VR vai começar obras de nova rede no bairro São Luiz em janeiro

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2019, 08:01 horas

Investimento de R$ 2 milhões vai beneficiar outras comunidades

Volta Redonda – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) iniciará a construção de uma nova rede potável para o bairro São Luiz, em janeiro do próximo ano. Com investimento de R$ 2 milhões, as obras vão beneficiar cerca de 30 mil habitantes.

A bomba de abastecimento, o painel e o motor já foram trocados para aumentar a potência do equipamento e a vazão de água no bairro.

– Estamos trabalhando para melhorar o abastecimento e a qualidade de vida dos moradores do São Luiz e de bairros próximos. Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelo município, conseguimos investir em melhorias significativas para a população – afirmou o prefeito Samuca Silva.

Obras

Serão construídos 3345 metros de rede de água potável ao longo da Estrada Francisco Torres entre os bairros São Luiz e Voldac.

As obras vão beneficiar ainda o São Sebastião, em Volta Redonda, além de Califórnia, São Luiz da Barra, Fátima, União e São Francisco, bairros de Barra do Piraí, que são abastecidos por convênio do Saae-VR.

A previsão é que as obras comecem na primeira semana de 2020 com prazo de conclusão de cinco meses.