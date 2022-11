Sábado é dia de a Argentina definir seu futuro na Copa do Catar - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de novembro de 2022, 06:09 horas

Seleção sul-americana precisa bater o México para permanecer viva

Muita bola vai rolar no próximo sábado (26) na Copa do Catar, e a principal atração é o jogo que define o futuro da Argentina no Grupo C da competição, contra o México, a partir das 16h (horário de Brasília) no Estádio de Lusail.

Após uma estreia desastrosa, na qual perdeu para a Arábia Saudita pelo placar de 2 a 1, os hermanos terão que juntar os cacos para fazerem um bom jogo contra a seleção mexicana. O México, por sua vez, sabe que fizez um jogo seguro contra a Polônia, na qual a única chance clara de gol dos poloneses foi o pênalti (que foi defendido pelo goleiro Ochoa), e espera manter o padrão.

O dia de jogos inicia às 7h, com a Tunísia enfrentando a Austrália no Estádio Al Janoub. Após empate contra a Dinamarca na primeira rodada, a seleção africana tentará sua primeira vitória nessa edição do Mundial contra uma equipe que foi superada pela Austrália na estreia.

Polônia e Arábia Saudita entrarão em campo a partir das 10h no Estádio Cidade da Educação. A equipe de Robert Lewandowski busca uma vitória após empate sem gols com México na primeira rodada. Já a Arábia tentará a segunda vitória para manter a liderança do Grupo C.

Às 13h, França e Dinamarca medem forças no Estádio 974. A seleção francesa entrará com o objetivo de vencer mais uma, após bater a Austrália por 4 a 1 no primeiro jogo do Grupo D. A Dinamarca busca a vitória com o intuito de manter boas chances de classificação para as oitavas.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Verônica Dalcanal.