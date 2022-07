Sábado terá feira de orgânicos e agroecológicos em Resende

Matéria publicada em 8 de julho de 2022, 15:39 horas

Resende- Neste sábado dia 9, tem feira de orgânicos e agroecológicos no Alpha Park, em Resende.

O evento que será realizado no horário das 09h às 14h estará cheio de atrações imperdíveis.

Quem for ao evento contará com workshop de drinks e de alimentação saudável com muita degustação, além de terapias gratuitas como shiatsu, reflexologia podal, auriculoterapia e muito mais.

E para alegrar ainda mais este sábado de sol teremos um sambinha por conta do Samba do Abacateiro com a participação especial da escola de dança Gil Arrais, além dos produtores e artesãos da nossa região.

De acordo com a organização do evento, os interessados em produtos orgânicos podem trazer a família toda para esse passeio e pode ficar para almoçar conosco no Alpha Park.

Para ficar por dentro de toda programação e datas das nossas feiras, é só seguir nossa pág no Instagram @feira.bem_estar