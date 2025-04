Sabores do Vale leva música e gastronomia a Pinheiral

Pinheiral – O Festival Sabores do Vale do Café levou gastronomia, música, artesanato e outras atrações para a Praça Brasil, em Pinheiral, nos dias 4 e 5 de abril.

A abertura contou com a presença de autoridades como o prefeito Luciano Muniz; o assessor especial e coordenador das ações do turismo no Vale do Café, Wanderson Farias, que representou a Setur-RJ e o secretário Gustavo Tutuca; o presidente da Ascav, João Machado; e os presidentes dos Sicomércios Jorge Aiex, Marcos Torres e Lilian Panizza.

“Agradeço ao secretário Gustavo Tutuca por trazer esse evento para nossa cidade, movimentando a economia e oferecendo entretenimento”, disse o prefeito. Na ocasião, Wanderson também comentou sobre a importância do festival. “É orientação do nosso secretário apoiar festivais como esse, que geram empregos, promovem a região e incentivam os produtores rurais através do programa de Turismo Rural da Setur-RJ”, afirmou o assessor especial.

O evento foi marcado pela participação de produtores de café, cachaça e queijo, além de representantes do artesanato local, que expuseram seus itens e receberam a Carteira do Artesão, entregue pelo coordenador de Artesanato da Setur-RJ, Marcel Vasconcellos, e pelo prefeito Luciano Muniz.

No primeiro dia, a diversão ficou por conta do grupo Tambores de Aço e da dupla Noeli e Junior. No dia seguinte, o Jongo de Pinheiral abriu a programação, que ainda contou com shows de Marcos Russoni, Rodrigo Muller e Ultravolts.

Após edições em Vassouras, Ipiabas e Pinheiral, o Festival Sabores do Vale do Café será realizado, em breve, em Rio das Flores.

O Festival Sabores do Vale do Café conta com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Setur-RJ e da TurisRio, além das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Agricultura (através da Pesagro), do Sebrae e do Sicomércio.