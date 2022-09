Saferj abre inscrições para curso “Preparação Física no Futebol”

Matéria publicada em 12 de setembro de 2022, 12:57 horas

Rio – O SAFERJ – Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, através de sua academia de ensino, a SAFERJ LAB ACADEMY, abriu as inscrições para o curso: Preparação Física no Futebol, o Curso dos Campeões. O evento será ministrado pelos renomados professores Carlos Alberto Lancetta e Paulo Figueiredo, referências na área do alto rendimento e das ciências do esporte.

Serão 4 dias de imersão, em 2 finais de semana (08, 09, 22 e 23) de outubro, no Centro de Treinamento do Saferj, trazendo conhecimento e networking relacionados ao mundo do futebol.

O curso Preparação Física no Futebol, o Curso dos Campeões, do SAFERJ LAB ACADEMY é indicado para profissionais de educação física, estudantes, preparadores físicos que queiram se atualizar em assuntos como fisiologia do exercício associado ao treino prático, carga de treinos, sistemas de controle, métodos, periodização, e para quem quer, de um modo geral, se preparar para atuar com a elite da profissão e estar entre os melhores.

As inscrições podem ser feitas através do site www.saferj.com.br