Saiba como usar rotas alternativas para evitar interdição da Serra das Araras

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e CCR-RioSP divulgaram na tarde deste domingo (21), as rotas que podem ser usadas pelos motoristas para evitar a utilização da Serra das Araras após a interdição. Equipes da PRF estão no local para controle e retenção do tráfego, e a região está sendo sinalizada. Até o momento desta publicação, o congestionamento no sentido RJ estava de 8km, pouco antes da Serra.

A restrição da via foi feita após o asfalto ceder na altura do km 228 da Rodovia Presidente Dutra e gerar uma grande depressão no asfalto. O trânsito está no sistema “Siga e Pare” na pista de descida, sendo liberado a cada 30 minutos, até que o problema seja resolvido. Veículos comerciais a partir de nove eixos e os ‘cegonhas’ não poderão subir a Serra na operação comboio.

Equipes de obra e engenharia da CCR-RioSP, concessionária responsável pela via, foram até o local para avaliar a situação e elaborar um projeto de manutenção. De acordo com a concessionária, e um problema no sistema de drenagem causou a depressão na estrada.

Por volta de 12:40, teve início uma chuva na localidade e um ônibus foi retirado da pista de subida, fazendo com que o trânsito ficasse para momentaneamente.

Confira abaixo as rotas:

Sentido SP

Veículos pesados e leves

-Utilizar a BR-040 até Três Rios, acessar a BR-393 (km 22 da BR-040) e retornar para a Dutra em Volta Redonda

Somente veículos leves

-Sair da Dutra no acesso a Paracambi (km 218), seguir pela RJ-127 até Mendes, depois RJ-133 até Piraí e entrar na RJ-145 para retornar à Dutra (Piraí – km 242)

-Seguir pela BR-101 (Rio-Santos) até Angra dos Reis e acessar a RJ-155 para chegar na Dutra (Barra Mansa – km 278)

Sentido RJ

Veículos pesados e leves

-Acessar a BR-393 (km 264 da Dutra), seguir até Três Rios e depois utilizar a BR-040 para chegar ao Rio de Janeiro

Somente veículos leves

-Acessar a RJ-155 (Barra Mansa – saída km 278 da Dutra) e pegar a BR-101 (Angra dos Reis) para chegar ao Rio de Janeiro

-Sair da Dutra no acesso a Piraí (km 242), seguir pela RJ-145, RJ-133 e RJ-127, acessando novamente a Dutra em Paracambi