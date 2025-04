Sala do Empreendedor de BM ganha selo Ouro do Sebrae

Barra Mansa – A Sala do Empreendedor, coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, recebeu nesta sexta-feira (11), o Selo Ouro de Referência em Atendimento do Sebrae. O prêmio é entregue pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e visa reconhecer a qualidade dos trabalhos prestados aos empresários locais. Uma cerimônia para marcar o reconhecimento foi realizada no Espaço Costa Hall, na cidade do Rio de Janeiro. Representantes de 72 municípios do estado marcaram presença.

Participaram do evento o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cesar de Carvalho, o ex-secretário da Pasta e atual vereador do município, Daniel Volpe Maciel, além de servidores que trabalham diretamente no setor de atendimento aos microempreendedores de Barra Mansa.

Na ocasião, Cesar de Carvalho, parabenizou todos os envolvidos pela dedicação e esforço e agradeceu ao prefeito Luiz Furlani pela preocupação que tem com os avanços da cidade.

“Quero agradecer à nossa equipe e exaltar esta conquista. Isso é fruto de muito esforço de cada um dos nossos servidores. O governo do prefeito Furlani começou com o pé direito e focado em um atendimento de qualidade. Desde o início do ano, nós investimos muito nos treinamentos dos colaboradores e no aumento dos componentes da Sala do Empreendedor”, frisou o secretário.

O gerente da Sala do Empreendedor, Leonardo Alves, pontuou a relevância do prêmio. “O Selo de Referência em Atendimento do Sebrae é de suma importância para o município e estamos muito felizes com o destaque nesta edição, principalmente porque um dos princípios do governo municipal é a excelência no atendimento ao público. Vale ressaltar ainda a importância de cada microempreendedor do nosso município. Estamos sempre à disposição para atendê-los”, enfatizou.

O vereador Daniel Maciel, que também esteve na premiação, destacou que o microempreendedor é a base da economia local.

“Ele movimenta o comércio, gera empregos e transforma ideias em soluções reais para a cidade. Valorizar o microempreendedor é investir no crescimento sustentável”, declarou.

A Sala do Empreendedor de Barra Mansa busca agilizar os processos de abertura e regularização de empresas, além de serviços exclusivos aos Microempreendedores Individuais (MEIs) do município. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, no pátio da Prefeitura, no Centro. Para outras informações, o contato pode ser feito pelo telefone (24) 2106-3429.