Sala Preta realiza circulação do espetáculo ‘Estamos em Obras’

Sul Fluminense – O que uma obra pública inacabada pode trazer à tona? Eleições por vir, políticos com desejo de grandeza, funcionários públicos e obreiros, cidadãos e a imprensa, todos envolvidos numa só questão – as relações de poder. Aprofundando a pesquisa na linguagem da máscara teatral, o Coletivo Sala Preta retorna às ruas o seu espetáculo Estamos em Obras. Serão ao todo 4 apresentações pelas cidade de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende. Lembrando que esse é um espetáculo para todas as idades e totalmente gratuito!

As apresentações fazem parte do projeto do Coletivo Sala Preta que foi contemplado no edital “Retomada Cultural 2” da SECEC-RJ. As apresentações serão nos dias 29/09 às 17h em Volta Redonda, embaixo da Biblioteca Municipal; dia 30/09, às 11h e 17h, em Barra Mansa, na Praça da Matriz; e dia 1º de outubro, às 11h em Resende, na Praça da Concórdia, ao ladoº do Mercado Municipal no Centro.

Estamos em Obras é um espetáculo de teatro de rua que tem as relações de poder e a exploração no trabalho como temas. O coletivo compõe um espetáculo utilizando como fonte o Teatro do Oprimido, técnicas de teatro de máscaras, teatro físico e de improviso, além do teatro de rua. Há uma década, o Sala Preta faz da rua sua pesquisa e fonte de inspiração, experimentando e reinventando sua linguagem.

O espetáculo estreou em maio de 2018, no projeto Cena ao Redor, do Sesc Paraty, em um espaço inesperado: um casarão histórico em obras.

Sinopse

Um buraco na rua, uma obra pública para tapá-lo e trabalhadores com fome evidenciam as relações de poder de uma cidade. Eleições por vir, políticos com desejos de grandeza, cidadãos e a imprensa, todos em disputa de interesse. No intervalo para o almoço, figuras mascaradas surgem e sacodem a opinião pública, intensificando os conflitos.

Serviço

Apresentação Espetáculo Estamos em Obras

29/09 – 17h Volta Redonda embaixo da Biblioteca Municipal

30/09 – 11h e 17h em Barra Mansa na Praça da Matriz

01/10 – 11h Resende na Praça da Concórdia, ao lado do Mercado Municipal no Centro