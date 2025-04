Salão das Artes valoriza talentos do Médio Paraíba em nova edição, em Resende

Resende – A Secretaria de Cultura e Fundação Macedo Miranda, abriu as inscrições para o 4º Salão das Artes Agulhas Negras. Os artistas plásticos da região do Médio Paraíba poderão inscrever seus trabalhos até o dia 29 de abril, de forma presencial no Museu de Arte Moderna, de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h, ou através dos correios, cujas informações postais estão disponíveis no edital do concurso.

O Salão das Artes foi criado em 2022, com o objetivo de incentivar as produções artísticas da região. Nesta edição de 2025, podem se inscrever artistas plásticos de Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda. As inscrições podem ser individuais ou de grupos de artistas, cuja produção tenha autoria coletiva.

O 4º Salão das Artes selecionará obras artísticas inéditas em oito categorias distintas que irão compor a exposição. Conforme o edital, os interessados poderão se candidatar para os seguintes quesitos: Pintura, Desenho, Ilustração, Gravura; Escultura/Objeto/Instalação; Fotografia; Jovem Artista. Ainda de acordo com o edital, para a categoria Arte e Futuro. Os artistas plásticos menores de 18 anos devem apresentar, no dia da inscrição, uma autorização assinada e reconhecida em cartório pelos seus responsáveis.

Uma Comissão Julgadora selecionará e avaliará as obras inscritas seguindo os critérios de qualidade técnica, relevância estética e conceitual, originalidade, criatividade e pesquisa. Para o secretário de Cultura, professor Wilson, o Salão das Artes é um concurso que estimula a produção artística de toda a região.

“O Salão das Artes destaca os melhores trabalhos e premia os maiores talentos. Há também um intercâmbio entre os artistas que é muito agregador e certamente renderá frutos no futuro. A Secretaria de cultura segue buscando facilitar o acesso do público às artes e cultura em geral e o Salão é mais um projeto de sucesso que segue essa premissa”, afirmou o secretário.