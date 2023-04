“Samba do Calçadão” agita Domingo de Páscoa em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de abril de 2023, 08:00 horas

Nem a chuva atrapalhou a animação do público no Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus, no Centro

Barra Mansa – O Domingo de Páscoa foi de muita animação em Barra Mansa. Nem a chuva atrapalhou a diversão do público que compareceu ao Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus, no Centro, e pôde apreciar os shows dos grupos Roda na Raiz do Samba, Kimaneiro e Rogerinho do Ziriga, além da participação de personalidades e baluartes de um dos ritmos musicais mais admirados no país. O evento intitulado ‘Samba do Calçadão’ foi promovido pela Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM).

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou a consolidação da Beira Rio como espaço para encontros e boa música, além de enaltecer o trabalho dos músicos da cidade.

“O Calçadão é casa do samba de Barra Mansa. Ampliamos as alternativas de locais para eventos, é cultura de nosso povo ocupar as ruas com festas. Sabemos que esse é o caminho quando a gente vê essa festa bonita. A programação valoriza as pratas da casa e é assim que nossa cultura se desenvolve”, disse Bravo.