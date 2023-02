Sambô abre programação de pré-carnaval de Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2023, 08:23 horas

Paraty – Neste fim de semana acontece o pré-carnaval de Paraty e para abrir o evento nesta sexta-feira (9), o grupo Sambô fará um show inesquecível!

A programação continua no sábado com o Festejos do Mar. A procissão marítima sairá as 11h do Cais de Turismo até a Praia Vermelha, e pra animar o público DJ Marcos Ferrari. A concentração será a partir das 08h30 no Cais de Turismo com o Bloco Soul Batuque. Nas noites de sábado e domingo a programação segue com blocos carnavalescos e DJs!

Serão distribuídos ainda, prêmios de até R$ 6 mil. Para participar, basta fazer sua inscrição na Secretaria de Turismo.

DA PREMIAÇÃO:

A premiação oferecida à categoria de PEQUENO PORTE é de:

a) 1º lugar: R$ 3.000,00 + troféu

b) 2º lugar: R$ 1.000,00 + troféu

c) 3º lugar: KIT CHURRASCO + troféu

A premiação oferecida à categoria de MÉDIO PORTE é de:

a) 1º lugar: R$ 4.000,00 + troféu

b) 2º lugar: R$ 2.000,00 + troféu

c) 3º lugar: KIT CHURRASCO + troféu

A premiação oferecida à categoria de GRANDE PORTE é de:

a) 1º lugar: R$ 6.000,00 + troféu

b) 2º lugar: R$ 3.000,00 + troféu

c) 3º lugar: KIT CHURRASCO + troféu

Haverá entrega simbólica das premiações no Palco do Pontal.