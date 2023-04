Samu de VR recebe novas ambulâncias e terá mais duas bases

Matéria publicada em 28 de abril de 2023, 11:30 horas

Onze veículos serão utilizados para aumentar agilidade e eficiência no atendimento ao público

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda iniciou a distribuição das 11 novas ambulâncias adquiridas pelo Governo Municipal, que chegaram na semana passada. Os veículos vão atender em remoções internas dentro do município e viagens.

De acordo com o planejamento da secretaria de Saúde, uma ambulância vai atender a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, que está em reforma e atendendo provisoriamente em uma estrutura preparada na Faetec (Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura) do bairro Volta Grande.

“Essa unidade tem necessidade constante de remoção de pacientes e por isso tem necessidade de ter essa nova ambulância. Já enviamos o veículo para lá e a unidade provisória terá mais estrutura até que a obra fique pronta”, disse a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro) contará também com reforço de mais duas ambulâncias, que foi um pedido da diretora-geral da unidade, Márcia Cury.

“O Hospital do Retiro atende uma parcela muito grande de nossa população e havia essa urgência em ter novas ambulâncias. Um hospital deste porte não pode ficar na dependência de esperar para fazer uma remoção ou buscar alguém”, destacou Conceição.

Além disso, duas ambulâncias vão atender o serviço de fisioterapia da Rede Municipal de Saúde, e uma está sendo adaptada para atender como UTI (Unidade de terapia Intensiva) Móvel. Outros cinco veículos ficarão disponíveis para viagens e para deslocamentos dentro do próprio município, em atendimentos diversos.

“Como o prefeito sempre fala, estamos reconstruindo a Saúde. Reconstruindo e reorganizando toda nossa rede”, afirmou a secretária de Saúde.

Novas bases do Samu

O prefeito Antonio Francisco Neto também confirmou que vai instalar duas novas bases do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em Volta Redonda. Uma base atenderá a região do Roma e outra no bairro Santa Cruz. A prefeitura também aguarda para as próximas semanas a chegada de três ambulâncias do Samu, que serão doadas ao município pelo Governo do Estado.