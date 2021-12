Samu passa a contar com mais 30 motolâncias novas

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2021, 09:50 horas

Rio – O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o secretário de estado de Saúde, Alexandre Chieppe, participam nesta sexta-feira (10), da entrega de 30 novas motolâncias para o Samu, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O evento será às 15h, no Palácio Guanabara.

As motolâncias ficarão distribuídas na Cidade do Rio de Janeiro, em pontos estratégicos, contribuindo para diminuir o tempo de resposta aos atendimentos. Elas complementam a frota do serviço, que já tem 60 ambulâncias em operação. A iniciativa, coordenada pela Fundação Saúde (FES), contou com recursos do estado.

A FES assumiu o serviço em setembro de 2020. As novas motolâncias, associadas ao reforço no efetivo do Samu, aprimoram a qualidade da assistência prestada à população. Os veículos também serão utilizados como batedores das equipes do Programa Estadual de Transplantes (PET) durante o transporte de órgãos.