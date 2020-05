Samuca afirma que 75% dos pacientes com suspeita ou infectados pela Covid-19 estão internados na rede privada de saúde

Matéria publicada em 11 de Maio de 2020, 08:54 horas

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, informou na manhã desta segunda-feira (11) que 75% dos pacientes suspeitos ou infectados pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, estão internados na rede privada de saúde. Atualmente o município tem 65 pacientes internados, cerca de 49 pessoas estão na rede privada de saúde e 16 na rede pública. Segundo o prefeito, os dados são positivos, pois a população mais humilde não está sendo afetada pelo coronavírus.

– Temos 65 pessoas internadas confirmadas ou suspeitas com o coronavírus. A maioria está nos hospitais privados, porém os pacientes estão mais nas enfermarias (na rede pública) do que nas UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Já na rede privada, os a maioria dos pacientes estão internados nas UTIs do que nas enfermarias. Cerca de 56% dos leitos destinados a Covid-19 estão ocupados na rede privada e 11% na rede pública. Podemos concluir que o vírus não chegou naqueles que não tem poder aquisitivo para contratar um plano de saúde – explicou o prefeito.

Samuca disse que nos últimos dois dias, o crescimento de casos notificados subiu 1%, o que significa que Volta Redonda atingiu os menores números de atendimentos na rede.

– Isso quer dizer que nossa população está respeitando as regras de limpeza. Por isso continuo a pedir para que a população se proteja, que não vá de forma desnecessária para as ruas. Se for, mantenha a distância, use álcool em gel e as máscaras, e respeitem a organização do comércio – concluiu Samuca Silva.