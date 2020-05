Samuca afirma que descumprimento de metas pode impedir reabertura do comércio

Matéria publicada em 1 de Maio de 2020, 08:08 horas

Prefeito destaca que seguir as metas dos seis eixos serão responsáveis para reabertura do comércio

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva reafirmou na manhã desta sexta-feira (01) que se Volta Redonda não conseguir obedecer os seis eixos estabelecidos pela prefeitura, o comércio pode não abrir na próxima semana. De acordo com o decreto 16.146 assinado por Samuca na quinta-feira (30) prevê a reabertura do comércio para a próxima segunda-feira (4), onde alguns setores retornarão com suas atividades.

Confira os setores que poderão abrir na segunda-feira:

Grupo 1 (24h) – Industrias em geral, transporte armazenais e Correios, água e esgoto, gestão de resíduos, eletricidade e gás, agricultura pecuária e gestão ambiental, entre outros;

Grupo 2 (de 8h às 17h) – Atividades paisagísticas, edifícios, comércio por atacados, oficinas, entre outros;

Grupo 3 (10h às 19h) – Atendimentos com mesas ou balcões, como bares, restaurantes e centros gastronômicos, com 30% de ocupação das mesas, poderá ser oferecido os serviços de drive thru e delivery. Serviços de escritórios, atividades científicas, informação e comunicação, agencias de automóveis, entre outros;

Grupo 4 (6h às 14h) – Feira livre voltada gêneros alimentícios, de segunda-feira a sexta-feira, com seis metros de distância entre as barracas;

Grupo 5 (10h às 16h) – Salões de beleza, barbearias, esmaltarias, clínicas de estéticas e afins, apenas com agendamento, limitando número de clientes a por atendente com espaçamento de 2,5 metros.

A partir do dia 11 de maio será o retorno do comércio varejista, de 14h às 22h.

Já no dia 18, shoppings poderão ser abertos, de 12h às 20h, onde o espaçamento será de uma pessoa para cada dez metros quadrados, controle na porta do shopping; o tempo de permanência nos estacionamentos dos shopping serão de 1h30; a entrada será proibida para crianças menores de cinco anos de idade e para idosos de todas as idades.

– Temos 1250 casos suspeitos e 436 confirmados em Volta Redonda. Nossos números se aproximam muito dos casos da baixada fluminense, em relação das cidades grandes do estado do Rio de Janeiro. Peço que a população colabore nos próximos dias para que não aglomere nas ruas e nos comércios para evitar novos casos. Peço aos feirantes que respeitem o espaçamento porque a fiscalização na Feira Livre será grande, e qualquer fora da curva teremos que fechar – explicou o prefeito Samuca Silva.

Eixos:

1 – Que não aumente em 5% o número dos casos suspeitos para confirmados a cada dois dias;

2 – Que os leitos dos hospitais com pacientes da Covid-19 não ultrapassem 50% da ocupação;

3 – Que o número de leitos do Hospital de Campanha, no Estádio Raulino de Oliveira, não ultrapassem 70% de ocupação;

4 – Que o grupo de risco, principalmente idosos, permaneça em casa, em isolamento social;

5 – As aglomerações continuarão proibidas em estabelecimentos, eventos também seguirão proibidos;

6 – E uso obrigatório de máscaras.