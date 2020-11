Samuca afirma que flexibilização está vinculada ao governo estadual

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 18:28 horas

Prefeito afirma que números mostram pandemia sob controle em Volta Redonda, mas recomenda cautela

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva (PSC) afirmou em transmissão ao vivo feita no fim da tarde desta quinta (19) por redes sociais, que a Covid-19 está sob controle em Volta Redonda. Ele também informou que a sentença judicial que regulamenta a abertura do comércio e de outras atividades no município está agora vinculada a decisões do governo estadual. Assim, a prefeitura não vai decretar nenhuma restrição de atividade, a menos que o governo estadual o faça.

O prefeito disse ainda que os números mostram que a pandemia continua, pelo menos por enquanto, sob controle.

De acordo com Samuca, há 56 pacientes internados com a doença em Volta Redonda, divididos da seguinte maneira:

Leitos de enfermaria: 20 estão na rede privada, 12 no Hospital Regional e 01 na rede pública. Já nos leitos de UTI: 03 estão na rede pública, 10 no Hospital Regional e 12 na rede privada. A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria está em 13% e de UTI em 8%, no total.

Ainda segundo as informações do boletim, foram confirmados mais cinco óbitos, totalizando 255. As vítimas são dois homens, de 56 e 90 anos e três mulheres, de 64, 65 e 77 anos. Há 7.815 casos confirmados do novo coronavírus com 6.645 recuperados, 25.545 casos notificados como suspeitos e 12.310 exames deram negativo. Houve um aumento de 0,84% dos casos suspeitos.

No que diz respeito a leitos públicos de UTI, em 4 de julho a ocupação era de 62% em 4 de julho e atualmente é de 8%.

O prefeito disse ainda que a ocupação de leitos por Covid-19, tanto na rede pública quanto na rede privada, caiu. Ele afirmou ainda que, na capital do Estado do Rio está realmente havendo um aumento de número de casos e que as internações já ocupam 80% dos leitos de UTI privados.

Samuca afirmou que, embora os números não apontem ainda a necessidade de fechamento de atividades econômicas ou sociais, é importante que as pessoas redobrem os cuidados preventivos, como uso de máscara e álcool em gel e evitar aglomerações.

Nitazoxanida

O prefeito lembrou ainda que a cidade dispõe de um protocolo para tratamento precoce da Covid-19 com nitazoxanida. Ele lembrou que, das 450 pessoas que foram atendidas e receberam o medicamento desde o início do protocolo, em junho, nenhuma precisou de internação.