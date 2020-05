Samuca analisa recomendação do MP e diz que comércio fica aberto por enquanto

Matéria publicada em 12 de Maio de 2020, 14:20 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva afirmou que está avaliando os pedidos feitos pelo MPE (Ministério Público Estadual) e pela Defensoria Pública sobre a suspensão do acordo que possibilitou a reabertura do comércio. Samuca informou que a prefeitura ainda não foi informada a respeito das recomendações feitas pelos órgãos.

Segundo ele, o comércio ficará aberto até que haja uma decisão judicial.

O prefeito informou que está analisando também como será o movimento do comércio durante esta terça-feira, dia 12, e os outros itens que possibilitaram a abertura das lojas.

Entenda o caso

O MPE (Ministério Público Estadual) encaminhou petição à Justiça pedindo a reconsideração de reabrir o comércio do município, que voltou a funcionar ontem. O MP alega que houve uma “drástica mudança” de cenário desde a celebração do acordo com a prefeitura, em que foi condicionada a retomada de algumas atividades econômicas à capacidade de leitos hospitalares e sua ociosidade no momento da celebração do pacto.

Segundo informações recebidas pelos promotores, o governo do estado já determinou a Volta Redonda inclua, no Sistema Estadual de Regulação, os leitos de UTI vagos existentes no Hospital São João Batista e no Hospital Munir Rafful, o que indica a intenção do estado de encaminhar a tais unidades de saúde pacientes acometidos por Covid-19 oriundos de outras cidades.

O MPRJ cita ainda o recente estudo da Fiocruz recomendando a adoção de medidas mais rígidas (lockdown) em todo o estado. Embora o estudo técnico esclareça que as medidas devem ser adequadas às realidades de cada cidade, o documento adverte que não devem ser implantadas “de forma isolada”, concluindo pela sua necessidade em todo o território fluminense.

Já a Defensoria Pública classifica como “inoportuna pactuação” o acordo, que, no entender dos defensores, favorece a aglomeração de pessoas e, consequentemente, a disseminação do novo coronavírus entre a população.