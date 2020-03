Samuca anuncia construção de rede de água no Roma

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 15:46 horas

Obra é mais uma ação do ‘Orgulho de Volta’ para garantir que população tenha acesso aos serviços públicos

Volta Redonda – Os moradores do Núcleo Santa Bárbara, no bairro Roma, receberam uma excelente notícia neste domingo, dia 01. O prefeito Samuca Silva anunciou, através do programa ‘Orgulho de Volta’, a construção de uma rede de água potável de cerca de 5 mil metros para atender as famílias residentes na localidade.

O prefeito Samuca Silva comentou que essa é uma obra estrutural muito importante e que vários investimentos desse tipo estão sendo feitos em toda cidade.

– Nós estamos vivendo uma crise financeira absurda, mas o nosso governo está conseguindo, com recursos próprios, levar dignidade para a população através de obras como essa. Primeiro é preciso melhorar as estruturas básicas – afirmou o prefeito.

A obra será realizada por meio de uma parceria entre o município e a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). O trabalho será iniciado nesta segunda-feira, dia 2, com prazo de seis meses para conclusão.

– Esse é um investimento muito importante que vai eliminar os riscos de doenças causadas pela falta de água potável, melhorando a qualidade de vida da comunidade – explicou o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR), José Geraldo Santos, o Zeca.

Os moradores, que passaram tanto tempo sofrendo por causa da falta de água, agradeceram o investimento. “Vai ser muito bom para a comunidade. A gente tem que carregar água quase todo dia para o nosso consumo. Essa obra vai mudar as nossas vidas”, disse Eunice Maria Batista, que mora na localidade há mais de 50 anos.

O programa ‘Orgulho de Volta’ nesta segunda-feira, dia 2, terá mais um investimento para a população. Na parte da tarde, às 16h30, haverá a entrega da obra do Colégio Municipal Raiozinho de Sol, no bairro Três Poços.