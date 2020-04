Samuca apresenta critérios para reabrir comércio

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 16:31 horas

Proposta será levada ao Ministério Público para discussão na próxima semana

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva informou em transmissão ao vídeo feita por redes sociais nesta sexta-feira (17) que vai apresentar ao Ministério Público, durante a próxima semana, uma proposta com critérios técnicos para a possível reabertura do comércio a partir do dia 28 de abril.

Os critérios são:

1 – A cada dois dias, vai ser verificada a evolução do número de casos notificados; se for inferior a 5%, o comércio poderá reabrir

2 – A ocupação de leitos de UTI específicos para Covid-19 deverá estar abaixo de 50% para que a abertura do comércio seja permitida

3 – A ocupação do Hospital de Campanha deverá ficar abaixo de 70% para que o comércio seja reaberto

Atualmente, a ocupação de leitos de média e alta complexidade para Covid-19 nas redes pública e privada de Volta Redonda está em 20%.

O Hospital de Campanha começa a funcionar na terça-feira, com 114 leitos.

A evolução mais recente do número de casos notificados, em um dia, foi de 3,2%, com o número passando de 775 para 800. Esse é o número dos chamados casos suspeitos, que vale na proposta que será apresentada ao Ministério Público do Estado do Rio pelo prefeito.

Negociação com o Ministério Público

Samuca lembrou, durante a transmissão ao vivo, que a reabertura do comércio não depende exclusivamente dele. O decreto mandando fechar o comércio foi feito depois que o MPRJ conseguiu uma sentença obrigando a prefeitura a tomar essa medida, sob pena de multa de R$ 1 milhão por descumprimento.

Assim, o prefeito vai discutir os critérios com o MPRJ, enquanto os secretários de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro, e de Captação de Recursos e Projetos Especiais, Joselito Magalhães, vão conversar com os empresários.

Samuca disse ainda que vai enviar cópias da sentença e da recomendação do MPRJ aos empresários e autoridades que têm se manifestado sobre o assunto, mostrando que ele não pode, sozinho, mandar reabrir o comércio.

Reunião com trabalhadores

O prefeito convidou representantes dos sindicatos dos trabalhadores no comércio, em asseio e conservação, em hotéis, bares restaurantes e similares, e na construção civil para uma reunião na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, no seu gabinete. O objetivo é conversar sobre a questão das medidas de restrição de convívio social.