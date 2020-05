Samuca defende barreiras, mas admite ajustes no projeto de isolamento regional

4 de Maio de 2020

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva defendeu a instalação de barreiras nas principais entradas de Volta Redonda, que têm o objetivo de impedir a entrada de moradores de outros municípios da região na cidade. No entanto, admitiu que pode determinar alguns ajustes em determinados locais, caso seja comprovado que o bloqueio teve efeito negativo para moradores.

O cerco foi iniciado às 00h desta segunda-feira com o objetivo de reduzir a quantidade de pessoas no município para que os casos da doença não aumentem.

– Queremos evitar nessa medida os ‘turistas’, as pessoas que efetivamente vem na nossa cidade consumir, passear, por conta dessa grandeza que é Volta Redonda. Apesar deste alto pico de contaminação em casos confirmados, estamos numa taxa baixa em nível mundial. É uma medida temporária, mas de extrema importância para o município – disse o prefeito.

O cerco está sendo feito através de manilhas de concreto, cones e outras formas de bloqueio nas principais entradas de Volta Redonda em relação a outros municípios. Samuca explicou que a entrada não está bloqueada para todos, principalmente para profissionais da saúde, prestadores de serviço e quem está fazendo tratamento de saúde no município.

– As vezes sou chamado de ditador, as vezes de socialista, comunista, mas não queremos parar a cidade. Estamos fazendo de tudo para evitar essa curva de contágio em massa. De sábado para domingo tivemos 1,40% de crescimento no número de casos suspeitos, que é uma das metas dos seis eixos de flexibilização. Estamos em um regime de exceção, mas isso não será para sempre – afirmou Samuca.

O prefeito concluiu que não adianta as medidas de prevenção em todo município se a população não fizer sua parte.